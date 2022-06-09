حلفاء جونسون يحذرون من "المتمردين".. 148 نائبا صوتوا ضده على رادار الإقالة

كتبت: نهال أبو السعود

حذر حلفاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من مكافأة المتمردين داخل حزبه المحافظ في الوقت الذي يحاول فيه التغلب على الانقسامات التي ظهرت حول قيادته في تصويت سحب الثقة.

بحسب صحيفة الاندبندنت، رفض حلفاء جونسون الدعوات لتوسيع حكومته واجتذاب بعض النواب البالغ عددهم 148 نائبا الذين حاولوا إنهاء رئاسته للوزراء ليلة الاثنين، واقترحوا بدلا من ذلك أنه ينبغي عليه إقالة الوزراء حتى الآن لدعمه علنا.

أكد حلفاء جونسون إن على رئيس الوزراء ألا يكافئ عدم الولاء في تعديل وزاري متوقع، وقال أحد الحلفاء الوزاريين: "التواصل معهم! انه امر غير مقبول.. ما نوع الرسالة التي يرسلها ذلك؟"

وأضاف: "لا يوجد سوى الكثير من الوظائف في الحكومة. لا يمكنك تحمل مكافأة عدم الولاء .. أنت لا تجذب الناس إلى وجهة نظرك بهذه الطريقة. لا يصبح الناس أكثر ولاءً عندما ينضمون إلى الحكومة ، لكن يمكن أن يصبحوا أقل ولاءً عندما يتركونها، وتابع: "والرسالة التي سترسلها ستكون فظيعة. أن تكافئ الخائنين الذين يصوتون ضد بقائك رئيسا للوزراء؟"

وأكمل الوزير الذي لم يتم الكشف عن اسمه: "يجب أن يكافئ الولاء بدلاً من ذلك ، وهناك عدد قليل من الأشخاص الذين لا يبدو أنهم كانوا مخلصين بشكل خاص حتى الآن ، مما قد يخلق مساحة."

واقترح آخر أنه ليست هناك حاجة لتوسيع مجلس الوزراء لأنه لا يوجد مرشح بديل لجونسون ، الذي يمكنه أن يجذب جميع أطراف الحزب.

ووفقا للتقرير، تنتشر الشائعات في وستمنستر عن تعديل وزاري مبكر للسماح لرئيس الوزراء باستعادة المبادرة السياسية والوفاء بوعود الترقية المقدمة لأولئك الذين دعموه هذا الأسبوع، من جانبه أصر السكرتير الصحفي لجونسون على أنه "لا توجد خطط" حاليًا لإجراء تغيير في فريقه الوزاري.