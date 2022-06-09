حكومة بريطانيا تهدى الملكة إليزابيث "صندوق موسيقى" بمناسبة اليوبيل البلاتينى

كتبت: نهال أبو السعود

أرسلت الحكومة البريطانية إلى الملكة إليزابيث صندوق موسيقي بتكليف خاص بمناسبة اليوبيل البلاتيني لها ، يصور على غطائه الباب الأمامي الأسود لمكتب رئيس الوزراء رقم 10 في داونينج ستريت.

وفقا لوكالة رويترز احتفلت الملكة البالغة من العمر 96 عامًا بمرور 70 عامًا على العرش البريطاني مع عطلة عامة ممتدة وسلسلة من الأحداث التي توجت يوم الأحد بظهورها على شرفة قصرها.

وتماشيًا مع التقاليد ، أحيت الحكومة مناسبة اليوبيل بهدية، كما أظهر الصندوق الموسيقي المصنوع من البلاتين والمينا على النحاس صورًا لأربعة عشر رئيس وزراء بريطاني التقتهم خلال فترة حكمها. عند فتحه يلعب "هللويا" لهاندل.

وقال مكتب رئيس الوزراء "على الغطاء الداخلي، يمكن العثور على نقش يتضمن أسماء مجلس الوزراء كبادرة رمزية لتوضيح إعجابهم واحترامهم الذي لا يتزعزع لتفانيها وخدمتها لشعبها والكومنولث".

في نفس السياق، قالت صحيفة "صنداي تليجراف" تعليقا على احتفالات اليوبيل البلاتينى للملكة إليزابيث إن "المَلكية صنعت عظمة بريطانيا"، واعتبرت أن الاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية يعدّ انتصارًا ودِلالة على الوحدة والولاء، وأن الفضل في ذلك يعود إلى امرأة ظلّت على مدى 70 عاما تمثّل تجسيدا للخدمة العامة.

وأضافت الصحيفة، أن 70 عاما ربما غيّرت وجه الحياة في المملكة المتحدة، وكذلك في العائلة المالكة، لكن إليزابيث الثانية لا تزال متمسكة بقيمٍ ورثتها عن أبيها، وهي بذلك تقدّم رابطًا يصل الحاضر بالماضي وأساسًا معنويًا يبنى عليه مستقبلا أفضل في بريطانيا.