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باليوم والتاريخ.. دليل الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية 2022

الخميس، 09 يونيو 2022 02:30 ص
باليوم والتاريخ.. دليل الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية 2022 صلاة العيد - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يحرص دائما الكثيرون من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية خلال كل عام ميلادى جديد، خاصة أن هذه الأعياد تمثل مناسبات مهمة لديهم يحرصون على الاحتفال بها.
 
ويقدم "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية 2022، كما يلى:
 
- الخميس 30 يونيو: ثورة 30 يونيو.
 
- من الجمعة 8 يوليو إلى الثلاثاء 12 يوليو: عيد الأضحى المبارك.
 
- السبت 23 يوليو: عيد ثورة 23 يوليو 1952.
 
- السبت 30 يوليو: رأس السنة الهجرية.
 
- الخميس 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).
 
- السبت 8 أكتوبر: المولد النبوى الشريف.

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