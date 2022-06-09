بالأرقام.. محافظ المنوفية يكشف تفاصيل الطفرة الهائلة فى قطاع مياه الشرب والصرف

فريق المحافظات

انطلاقاً من " الجمهورية الجديدة " التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ذلك الشعار الذى رفعته مصر كدليل على التحول الشامل الذى تشهده البلاد في جميع النواحي الحياتية من تحولات كبيرة وجذرية اقتصادية واجتماعية ووضع خطط للتنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 للتطوير، وبدأت بالفعل حركة التطوير والبناء بشكل متكامل وسريع بمختلف محافظات الجمهورية للارتقاء بمستوى الخدمات من أجل النهوض بحياة وبناء الإنسان المصري إلى الأفضل وعلى نحو شامل.



وأشار اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إلى أن ارتفاع حجم الاستثمارات الموجهة لقطاعات المرافق، ومنها ( رفع كفاءة شبكة الطرق، الصرف الصحي ، مياه الشرب ) بإجمالي (15 مليار جنيه) خلال فترة 2014 وحتي 2022، علاوة على اهتمام المحافظة ببرنامج رفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية بمدن المحافظة بزيادة الاعتمادات المخصصة للبرنامج واختيار جهات متخصصة لتنفيذ المشروعات بكفاءة وجودة عالية تحت إشراف مباشر من الجهاز التنفيذي للمحافظة.



وأضاف محافظ المنوفية، أن قطاع الصرف الصحي وصل إلى جملة استثمارات 5 مليارات جنيه خلال الفترة 2014/2022، لافتا إلى أنه في إطار جهود الدولة المصرية في مجال خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والتي تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر، وفي إطار ما توليه محافظة المنوفية لرفع كفاءة مشروعات البنية التحتية لمشروع خدمة الصرف الصحي وتوصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات وتغيير واقعهم إلى الأفضل، بلغت قيمة الاستثمارات لهذا القطاع (5) مليارات جنيه خلال ثماني سنوات، حيث تم إنهاء توصيل خدمة الصرف الصحي لعدد (61) قرية متضمنا إنشاء 48 محطة رفع و8 محطات معالجة جديدة وتوسعات لـ3 محطات معالجة، ورفع كفاءة (1) محطة معالجة ، وإنهاء شبكات الانحدار بـ (3) قرى.

كما قامت المحافظة بمد شبكات صرف صحى بطول 1,125 كم منها (50) كم بالمناطق المستحدثة بالأحوزة العمرانية الجديدة، إحلال وتجديد شبكات صرف صحى بطول 200 كم منهم (10) كم إحلال شبكات بالمناطق العشوائية بمدينة شبين الكوم.



ومن أهم المشروعات الجاهزة للإفتتاح في العيد القومي وهي " محطة رفع صرف صحى شبرا قبالة بقويسنا بتكلفة (35) مليون جنيه، محطة رفع صرف صحى شمنديل بتكلفة (40) مليون جنيه ، محطة صرف صحى ميت سراج ، محطة إزالة حديد ومنجنيز شبرا بخوم بتكلفة (18) مليون جنيه ، محطة رفع صرف صحى بنى غريان بقويسنا بتكلفة (38) مليون جنيه، وكذا محطة رفع صرف صحى المقاطع بالباجور بتكلفة (34) مليون جنيه، محطة مياه الباجور ( القرنين) بتكلفة (708) ملايين جنيه، بالإضافة الي محطة معالجة صرف صحى كفر نفرة البحرى ببركة السبع بتكلفة (170) مليون جنيه، محطة رفع صرف صحى كفر نفرة الرئيسية بتكلفة (37) مليون جنيه، محطة رفع صرف صحى كفر نفرة الفرعية بتكلفة (34) مليون جنيه ، محطة رفع صرف صحى كفر هلال بتكلفة (35) مليون جنيه ، محطة رفع صرف صحى كفر الشيخ طعيمة ببركة السبع بتكلفة (36) مليون جنيه، وأصبح قطاع مياه الشرب جملة الاستثمارات 1,5 مليار جنيه.



وحول الاستثمارات الحكومية في قطاع مياه الشرب ، أوضح المحافظ بأن حجم الاستثمارات بلغت 1,5 مليار جنيه خلال الفترة من 2014/2022 ، وتنوعت المشروعات المنفذة ما بين " إنشاء محطات مياه وشبكاتها حيث تم إنهاء الأعمال ودخول الخدمة لعدد ( 6) محطات مياه بطاقة إجمالية 231 الف م3/ اليوم ومنها ( الباجور بطاقة 43 ألف م3/يوم ، الحامول بطاقة 51ألف م3/ يوم ، بركة السبع بطاقة 102 ألف م3/ يوم ، شما بطاقة 5ألآف م3/يوم ، كفر الخضرة وشبراباص بطاقة 20ألف م3/يوم، وإحلال وتجديد محطات مياه حيث تم إحلال وتجديد عدد (7) محطات مياه شرب ( نقالى الدلاتون، نقالى سنتريس ، نقالى 2 بالباجور ، بحارى صراوة ، بحارى قورص ، بحارى رملة الأنجب ، المرشحة ) بطاقة إجمالية (76 ) ألف م3/يوم، ومحطات حديد ومنجنيز وخزانات وأبار تم إنهاء الأعمال ودخول الخدمة لعدد (19) محطة إزالة حديد ومنجنيز ، (2) خزان ، (100) بئر ارتوازى بنواحى المحافظة، مد شبكات مياه جديدة حيث تم مد شبكات مياه جديدة بطول (230) كم ، وكذا مد شبكات مياه للمناطق المستحدثة بالأحوزة العمرانية بطول (350) كم بعدد (150) قرية و (6) مدن ، إحلال وتجديد شبكات مياه: تم إحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات مياه بطول (680) كم بنواحى المحافظة ، منها (32) كم شبكات بمدينة شبين الكوم ضمن خطة تطوير المناطق الحضرية .







المحافظ يتابع التجهيزات



جولات متفرقة لمحافظ المنوفية لمتابعة المشروعات (1)



جولات متفرقة لمحافظ المنوفية لمتابعة المشروعات (2)



جولات متفرقة لمحافظ المنوفية لمتابعة المشروعات (3)



جولات متفرقة لمحافظ المنوفية لمتابعة المشروعات (4)



محطات المياة من الداخل وتجهزاتها (1)



محطات المياة من الداخل وتجهزاتها (2)



محطات المياة من الداخل وتجهزاتها (3)



محطات المياة من الداخل وتجهزاتها (4)



محطات المياة من الداخل وتجهزاتها (5)



محطات المياة من الداخل وتجهزاتها (6)



محطات المياة من الداخل وتجهزاتها (7)



محطات المياة من الداخل وتجهزاتها (8)



محطات المياة وتجهيزاتها (1)



محطات المياة وتجهيزاتها (2)



محطات المياة وتجهيزاتها (3)



محطات المياة وتجهيزاتها (4)



محطات المياة وتجهيزاتها (5)



محطات المياة وتجهيزاتها (6)



محطات المياة وتجهيزاتها (7)



محطات المياة وتجهيزاتها (8)



محطات المياة وتجهيزاتها (9)



محطات المياة وتجهيزاتها (10)



محطات المياة وتجهيزاتها (11)



محطات المياة وتجهيزاتها (12)



واجهات محطات المياة (1)



واجهات محطات المياة (2)



واجهات محطات المياة (3)



واجهات محطات المياة (4)



واجهات محطات المياة (5)



واجهات محطات المياة (6)



واجهات محطات المياة (7)



واجهات محطات المياة (8)







