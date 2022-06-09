انتشال جثمانى مقاول وعامل غرقا فى بيارة صرف صحى بإسنا.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

نجح رجال الإسعاف والإنقاذ بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، في انتشال جثمانى مقاول وعامل لقيا مصرعهما خلال العمل فى إصلاحات داخل بيارة صرف صحى بحي القريا بجوار محطة 6 بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر، وجرى نقل جثامين العاملين لمشرحة مستشفى إسنا، وجارى استصدار التصريح بدفنهما لتشييع الجنازة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء خالد عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مأمور مركز شرطة إسنا العقيد مروان عاطف، يفيد بورد بلاغ بمصرع شخصين خلال العمل فى إحدى بلاعات الصرف الصحى بحي القرية بمنطقة الشيخ سعد دائرة المركز، وعلى الفور انتقل إلي مكان الحادث كلاً من، اللواء محمد عايد مساعد مدير أمن الأقصر، والمقدم أحمد قورة رئيس المباحث بإسنا، والرائد محمود صقر من مباحث إسنا.

وتبين من خلال الفحص أن الواقعة أسفرت عن مصرع كل من "أحمد عبيد" 35 سنة مقاول، و"سيد خيري" 25 سنة عامل تسليك بالصرف الصحي، وتم انتشال الجثتين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى إسنا التخصصي، ولدي وصول البلاغ بغرق المقاول والعامل انتقل لموقع الحادث قيادات مجلس مدينة إسنا ومديرية الأمن، ورجال الإنقاذ النهري، وسيارات الإسعاف، وتحرر محضر بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق.



رجال الإسعاف ينتشلون جثمانى مقاول وعامل غرقا فى بيارة صرف صحى (1)



رجال الإسعاف ينتشلون جثمانى مقاول وعامل غرقا فى بيارة صرف صحى (2)



رجال الإسعاف ينتشلون جثمانى مقاول وعامل غرقا فى بيارة صرف صحى (3)



رجال الإسعاف ينتشلون جثمانى مقاول وعامل غرقا فى بيارة صرف صحى (4)



رجال الإسعاف ينتشلون جثمانى مقاول وعامل غرقا فى بيارة صرف صحى (5)



رجال الإسعاف ينتشلون جثمانى مقاول وعامل غرقا فى بيارة صرف صحى (6)



رجال الإسعاف ينتشلون جثمانى مقاول وعامل غرقا فى بيارة صرف صحى (7)



رجال الإسعاف ينتشلون جثمانى مقاول وعامل غرقا فى بيارة صرف صحى (8)



رجال الإسعاف ينتشلون جثمانى مقاول وعامل غرقا فى بيارة صرف صحى (9)