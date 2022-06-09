اليوم السابع
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القبض على المتهمين بالتشاجر بمنطقة العصافرة فى الإسكندرية

الخميس، 09 يونيو 2022 12:36 م
القبض على المتهمين بالتشاجر بمنطقة العصافرة فى الإسكندرية مشاجرة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن وجود مشاجرة بمنطقة العصافرة بحرى بالإسكندرية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن وجود مشاجرة بمنطقة العصافرة بحرى بالإسكندرية. 
 
بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزة بوجود مشاجرة بالمنطقة المشار إليها، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام الأجهزة المعنية "حى ثان المنتزة" بعمل حملة فورية لإزالة التعديات بالطريق العام "دون إخطار الأجهزة الأمنية" أمام إحدى المقاهى الكائنة بمحل البلاغ بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بين كلٍ من (صاحب المقهى و3 عمال بالمقهى) و(عمال الحى المشاركين بالحملة المشار إليها)، حيث قام على إثرها سالفى الذكر (صاحب وعمال المقهى) بالتعدى بالضرب عليهم، لاعتراضهم على تنفيذ إزالة التعديات مما أدى إلى حدوث إصابة 3 من عاملين بالحى "بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم" .
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط سالفى الذكر (صاحب وعمال المقهى)، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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