السلطات الإيطالية توافق على تجديد رخصة قيادة سيارة لسيدة عمرها 100 عام.. صور

فاطمة شوقى

جددت كانديدا أوديرزو، امرأة إيطالية تبلغ من العمر 100 عام، رخصة قيادتها بعد التحقق من أنها لا تعانى من مشاكل في الرؤية أو الإدراك يمنعها من القيادة، وستتمكن من قيادة سياراتها حتى تبلغ 102 عاما على الأقل، وفقا لصحيفة "كورييرى" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن كانديدا، امرأة من بلدة بريجينزا في شمال شرق إيطاليا، قادرة على قيادة سيارتها. في الشهر الماضي جددت رخصة قيادتها لمدة عامين بعد فترة وجيزة من بلوغها سن الـ100، بعد التحقق من أنها لا تعاني من مشاكل في الرؤية أو الإدراك، ولم تواجه مدرسة القيادة أي مشكلة في تمديد تصريحها لمدة عامين آخرين.



عجوز ايطالية تجدد رخصة قيادتها

وقالت أوديرزو في مقابلة مع الصحيفة في ميلانو: "لقد كنت أقود السيارة دائمًا، أحب أن أكون مستقلة حتى لا أثقل على ابنى، هذا التجديد يجعلني سعيدة وسيسمح لي بالشعور بالحرية لفترة أطول"، واعترفت السيدة الإيطالية بأنها تعتبر نفسها "محظوظة" لعدم معاناتها من أمراض مثل هذه السن المتقدم، وقالت "التمتع بصحة جيدة يفاجئني أيضًا، فأنا لا أتناول الدواء أبدًا".



عجوز ايطالية

وكشفت أوديرزو عن سر وصولها لهذا السن، قائلة "معرفة كيفية الاستمتاع بالحياة"، ووفقًا لتجربة هذه السيدة التي عرفت كيف تتغلب على الأوقات الصعبة. ما تعتبره "مأساتها الوحيدة" هو أنها أصبحت أرملة عندما كانت تبلغ52 عامًا، ولكنها تعافت من تلك الضربة بفكرة أن "البقاء على قيد الحياة يعني الاستمتاع بها على أكمل وجه" و "عدم التخلي عن أي شيء" ، لذلك قررت التخلص من حزنها بالمشي لمسافات طويلة مع أصدقائها.

وأضافت "لقد ساعدنى المشى مع أصدقائى كل يوم أحد في الساعة السادسة صباحا في التغلب على حالة الحداد التي كنت أشعر بها بعد وفاة زوجى"، مضيفة " ولدت لعائلة مكونة من سبعة أطفال في هذه القرية الواقعة في سفوح جبال الألب ، ولم يتبق سوى أخت واحدة ، عمرها 95 عامًا، وقالت "أحب زيارة الأصدقاء والخروج، كما أحب التحدث إلى الناس وتبادل الآراء حول الاشياء اليومية."