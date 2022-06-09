السعودية تدعم الصندوق الائتماني الإنساني لأفغانستان بـ 30 مليون دولار

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أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس تقديم منحة بقيمة 30 مليون دولار، لدعم الصندوق الائتماني الإنساني لأفغانستان الذي يعمل تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية بالتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي.



وجرى التوقيع على تقديم المنحة اليوم الخميس بمقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالعاصمة السعودية الرياض اليوم، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".



ووفقا للوكالة، يأتي الإعلان عن تقديم المنحة استكمالا لجهود السعودية الإنسانية والإغاثية ودورها الفاعل والريادي في تقديم كافة أشكال المساعدات للدول من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والصندوق السعودي للتنمية، بهدف المساهمة في تخفيف معاناة الشعب الأفغاني، والحد من مخاطر تدهور الوضع الإنساني الحرج والانهيار الاقتصادي المحتمل في أفغانستان، والذي قد يؤثر على السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.



كما تأتي هذه المنحة استمرارا لما قدمته المملكة في الفترة الأخيرة للشعب الأفغاني من جسور إغاثية جوية وبرية، ودعهما خلال العقود الماضية لعدد من المشاريع في أفغانستان، منها الإنسانية والصحية والتعليمية والمياه والأمن الغذائي، بتكلفة تتجاوز مليار ريال سعودي (الدولار يساوي 3.75 ريال)، وذلك انطلاقا من استشعارها لمسؤوليتها ودورها في تحقيق الأمن والازدهارلأفغانستان وشعبها.