الرئيس الصينى: الصين وجورجيا حققتا تقدمًا قويًا فى التعاون بمختلف المجالات

وأكد الرئيس الصيني في برقية خلال تبادل التهاني مع نظيرته الجورجية سالومي زورابيشفيلي، اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لوكالة الأنباء الصينية- أنه يولي أهمية كبرى لتطوير العلاقات بين الصين وجورجيا ومستعد للعمل مع الرئيسة الجورجية لاغتنام الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية كفرصة للدفع من أجل تحقيق المزيد من النتائج في العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بما يعود بالنفع عليهما.



وأضاف أن الشعبين قدما يد العون لبعضهما البعض بجدية للتغلب على الصعوبات بعد اندلاع جائحة كوفيد-19، تاركين قصة رائعة من التضامن ضد الوباء.



ومن جهتها قالت الرئيسة الجورجية إن بلادها ملتزمة بنشاط بتنمية العلاقات الودية مع الصين ومستعدة للعمل مع الصين لتعميق التعاون متبادل النفع وتعزيز الرخاء المشترك للبلدين.