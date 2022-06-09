اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يونيو 2022 03:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس التونسى: حريصون على تطوير روابط الصداقة التاريخية مع بريطانيا

الخميس، 09 يونيو 2022 02:00 ص
الرئيس التونسى: حريصون على تطوير روابط الصداقة التاريخية مع بريطانيا الرئيس التونسى قيس سعيد
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد، حرص بلاده على مزيد من تطوير روابط الصداقة التاريخية الوثيقة مع بريطانيا، وتنويع مجالات الشراكة بين البلدين؛ لاسيّما في مجالات الاقتصاد والثقافة والسياحة والطاقة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد اللورد طارق محمود أحمد وزير الدولة لجنوب ووسط آسيا وشمال إفريقيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، حيث استعرض بعض أوجه علاقات الصداقة التاريخية القائمة بين تونس وبريطانيا. 

واستعرض الرئيس قيس سعيد حقيقة الأوضاع في تونس والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمرّ بها بلاده في الوقت الراهن، مستعرضا جملة الخطوات القادمة من أجل صياغة دستور وبناء جمهورية جديدة.

وأكد سعيد حرصه على استقلال القضاء وضمان الحريات والحقوق في إطار حرية فعلية وليس حرية صورية.

من جانبه، أكّد اللورد طارق محمود أحمد تمسّك بلاده بمواصلة تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع تونس وتدعيمها في الفترة القادمة في مجالات متعددة كالتحول الطاقي والتعليم والتكوين والبحث العلمي، معربًا عن ارتياحه لنتائج اللقاءات المثمرة التي جمعته بعدد من كبار المسئولين ورجال الأعمال وبعض مكونات المجتمع المدني في تونس.


تونس

اخبار تونس

بريطانيا

قيس سعيد


الموضوعات المتعلقة

الولاة الجدد بتونس يؤدون اليمين الدستورية أمام قيس سعيد

الأربعاء، 08 يونيو 2022 10:00 م

الرئيس التونسى قيس سعيد يجري حركة تغييرات فى المحافظين تشمل 13 محافظا

الإثنين، 06 يونيو 2022 06:05 م

الرئيس التونسى يفتح النار ويتهم القضاة بالفساد.. قيس سعيد يتوعد بنشر أسماء من تستروا على المتورطين فى قضايا الإرهاب.. ويؤكد: انغمسوا فى الفساد المالى وتزوير أوراق رسمية وحماية مسئولين وحزبيين من المحاسبة

الأربعاء، 01 يونيو 2022 10:59 م

قيس سعيد يبحث مع رئيسة الوزراء ملفات السياحة والزراعة والاستفتاء على الدستور

الثلاثاء، 31 مايو 2022 01:11 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة