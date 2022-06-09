الرئيس التونسى: حريصون على تطوير روابط الصداقة التاريخية مع بريطانيا

أ ش أ

أكد رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد، حرص بلاده على مزيد من تطوير روابط الصداقة التاريخية الوثيقة مع بريطانيا، وتنويع مجالات الشراكة بين البلدين؛ لاسيّما في مجالات الاقتصاد والثقافة والسياحة والطاقة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد اللورد طارق محمود أحمد وزير الدولة لجنوب ووسط آسيا وشمال إفريقيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، حيث استعرض بعض أوجه علاقات الصداقة التاريخية القائمة بين تونس وبريطانيا.

واستعرض الرئيس قيس سعيد حقيقة الأوضاع في تونس والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمرّ بها بلاده في الوقت الراهن، مستعرضا جملة الخطوات القادمة من أجل صياغة دستور وبناء جمهورية جديدة.

وأكد سعيد حرصه على استقلال القضاء وضمان الحريات والحقوق في إطار حرية فعلية وليس حرية صورية.

من جانبه، أكّد اللورد طارق محمود أحمد تمسّك بلاده بمواصلة تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع تونس وتدعيمها في الفترة القادمة في مجالات متعددة كالتحول الطاقي والتعليم والتكوين والبحث العلمي، معربًا عن ارتياحه لنتائج اللقاءات المثمرة التي جمعته بعدد من كبار المسئولين ورجال الأعمال وبعض مكونات المجتمع المدني في تونس.