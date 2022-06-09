الخارجية تستقبل المتدربين المشاركين فى برنامج "منحة ناصر للقيادة الدولية"

أحمد جمعة

استضاف قطاع المنظمات الإفريقية بوزارة الخارجية اليوم الخميس، المتدربين الشباب المشاركين في برنامج "منحة ناصر للقيادة الدولية" الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، حيث بلغ عدد المشاركين 150 متدرباً من 79 دولة مختلفة من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وتضمن يوم التدريب بوزارة الخارجية عددًا من المحاضرات التي استعرضت جهود مصر في التعاون الجنوب - جنوب مع الدول الإفريقية الشقيقة، وفي إطار عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي ومنظمة الساحل والصحراء وترؤسها الحالي لمنظمة الكوميسا، وكذلك من خلال البرامج والدورات التدريبية والمشروعات التنموية التي تنفذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية. كما تم تعريف الشباب المشاركين بالجهد الذي تقوم به مصر في مجال تغير المناخ من خلال استضافتها للدورة المقبلة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وحرصها على طرح الشواغل الإفريقية حول تغير المناخ على رأس جدول أعمال المؤتمر، علاوة على استعراض تاريخ وأهداف منتدى شباب العالم الذي تنظمه مصر منذ عام 2017.

وقد صرحت السفيرة سها جندي، مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات والتجمعات الإفريقية، أن برنامج المحاضرات الذي أعدته وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة حرص على التعريف بالدور الهام الذي تقوم به مصر على الساحة الإفريقية ضمن جهود النهوض بالقارة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 للتنمية. كما أعربت عن تقديرها للقدرات المتميزة للمتدربين، وهو ما ظهر في مستوى تفاعلهم خلال المحاضرة عبر تناول العديد من الموضوعات الهامة، ومن بينها قضايا التنمية في إفريقيا وجهود إسكات البنادق في القارة ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى ما أبداه المتدربون من رغبة في التعرف على تجربة مصر الرائدة على المستوى القاري في مجال الصناعات الدوائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال والاهتمام بقضايا الشباب والمرأة والدور الذي تقوم به مصر على صعيد مختلف القضايا السياسية الدولية الهامة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الشباب والرياضة تنظم فعاليات النسخة الثالثة من برنامج "منحة ناصر للقيادة الدولية" تحت شعار "التعاون الجنوب - جنوب" وذلك خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو 2022 بالقاهرة، وقد تم اختيار المشاركين من بين رواد الأعمال الشباب والعاملين في منظمات المجتمع المدني وعدد من صناع القرار الشباب في القطاع العام بدولهم. وقد شهد البرنامج التدريبي الذي أعده قطاع المنظمات الإفريقية بوزارة الخارجية محاضرات ألقاها كل من السفيرة سها جندي، والسفير حازم فهمي مساعد وزير الخارجية لشئون التعاون الدولي، والسفير محمد نجم نائب مساعد وزير الخارجية للوكالات الدولية المتخصصة والمسئول عن ملف منتدى شباب العالم بوزارة الخارجية، والوزير المفوض حسن النشار عضو الأمانة العامة للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.