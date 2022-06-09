الحر يضرب الإسكندرية.. ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تسجل 32 درجة.. فيديو

الإسكندرية - فريق المحافظات

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، ارتفاعا فى درجات الحرارة ليسود طقس حار نهارا، ويتحسن تدريجيا حتى ساعات الليل وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد اليوم .

وبلغت درجة الحرارة فى الإسكندرية 32 درجة مئوية العظمى والصغرى إلى 23 درجة مئوية مع وصول نسبة الرطوبة إلى 64% وسرعة الرياح بلغت 19 كم فى الساعة وارتفاع فى موج البحر ليصل إلى 1.5 متر .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم شهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، مع وجود نشاط رياح مساء أغلب الأنحاء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.



ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تسجل 32 درجة



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