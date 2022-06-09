اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يونيو 2022 07:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الحر يضرب الإسكندرية.. ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تسجل 32 درجة.. فيديو

الخميس، 09 يونيو 2022 06:22 م
الحر يضرب الإسكندرية.. ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تسجل 32 درجة.. فيديو ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تسجل 32 درجة بالإسكندرية
الإسكندرية - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، ارتفاعا فى درجات الحرارة ليسود طقس حار نهارا، ويتحسن تدريجيا حتى ساعات الليل وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد اليوم .

وبلغت درجة الحرارة فى الإسكندرية 32 درجة مئوية العظمى والصغرى إلى 23 درجة مئوية مع وصول نسبة الرطوبة إلى 64% وسرعة الرياح بلغت 19 كم فى الساعة وارتفاع فى موج البحر ليصل إلى 1.5 متر .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم شهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، مع وجود نشاط رياح مساء أغلب الأنحاء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس  القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تسجل 32 درجة
ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تسجل 32 درجة

 

كورنيش الاسكندرية
كورنيش الاسكندرية

 

الحر يضرب الاسكندرية
الحر يضرب الاسكندرية

 

 


محافظة الإسكندرية

ارتفاع الحرارة

الكورنيش

هيئة الأرصاد



الموضوعات المتعلقة

أخبار مصر.. الأرصاد: السبت ذروة الطقس الحار والحرارة 41 بالقاهرة و45جنوبا

الخميس، 09 يونيو 2022 06:09 م

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى بداية الأسبوع المقبل.. الأرصاد: منخفض الهند الموسمى السبب.. السبت ذروة الموجة والقاهرة تصل لـ 40 درجة والحرارة تتجاوز 44 جنوبا.. و6 نصائح من الأرصاد للمواطنين

الخميس، 09 يونيو 2022 05:30 م

درجة الحرارة اليوم بالدقهلية.. المنصورة تسجل 41 درجة وتحذيرات من التعرض للشمس

الخميس، 09 يونيو 2022 04:50 م

درجة الحرارة اليوم فى المنوفية.. طقس حار يسجل 40 درجة

الخميس، 09 يونيو 2022 04:38 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة