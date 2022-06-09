الاتحاد الأوروبي يعلن عزمه تخصيص 205 ملايين يورو للاحتياجات الإنسانية بأوكرانيا

وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم عزمه تخصيص 205 ملايين يورو إضافية لتغطية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في أوكرانيا.



جاء ذلك في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي، تعليقًا على زيارة مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد، يانيز لينارتشيتش، الراهنة إلى كييف؛ حيث من المنتظر أن يلتقي منظمات إنسانية ومسؤولين حكوميين أوكرانيين رفيعي المستوى لبحث سبل تقديم المزيد من المساعدات الأوروبية للشعب الأوكراني.



وبذلك يصل إجمالي تمويل الاتحاد الأوروبي للاحتياجات الانسانية في أوكرانيا إلى أكثر من 700 مليون يورو، خُصص منها 13 مليون يورو لمشاريع في مولدوفا المجاورة.



وقال لينارتشيتش:نه " لأكثر من 100 يوم، شهدنا معاناة كبيرة وانتهاكات لا حصر لها للقانون الإنساني الدولي. وواجبنا تجاه الشعب الأوكراني هو أن نقف إلى جواره، لاسيما الفئات الأكثر ضعفاً.. وقد استجبنا بسرعة من خلال توسيع نطاق وجودنا في أوكرانيا بشكل كبير. ومن خلال هذا التمويل، يوفر شركاؤنا في المجال الإنساني الغذاء والمياه والرعاية الصحية والمأوى والحماية والمساعدة النقدية. كما اننا نعمل أيضًا عن كثب مع السلطات الأوكرانية لضمان أن تتماشى المساعدة التي تقدمها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع الاحتياجات المتطورة باستمرار".