اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يونيو 2022 09:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الأوروبي يعلن عزمه تخصيص 205 ملايين يورو للاحتياجات الإنسانية بأوكرانيا

الخميس، 09 يونيو 2022 08:21 م
الاتحاد الأوروبي يعلن عزمه تخصيص 205 ملايين يورو للاحتياجات الإنسانية بأوكرانيا الاتحاد الأوروبي
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم عزمه تخصيص 205 ملايين يورو إضافية لتغطية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في أوكرانيا.


جاء ذلك في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي، تعليقًا على زيارة مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد، يانيز لينارتشيتش، الراهنة إلى كييف؛ حيث من المنتظر أن يلتقي منظمات إنسانية ومسؤولين حكوميين أوكرانيين رفيعي المستوى لبحث سبل تقديم المزيد من المساعدات الأوروبية للشعب الأوكراني.


وبذلك يصل إجمالي تمويل الاتحاد الأوروبي للاحتياجات الانسانية في أوكرانيا إلى أكثر من 700 مليون يورو، خُصص منها 13 مليون يورو لمشاريع في مولدوفا المجاورة.


وقال لينارتشيتش:نه " لأكثر من 100 يوم، شهدنا معاناة كبيرة وانتهاكات لا حصر لها للقانون الإنساني الدولي. وواجبنا تجاه الشعب الأوكراني هو أن نقف إلى جواره، لاسيما الفئات الأكثر ضعفاً.. وقد استجبنا بسرعة من خلال توسيع نطاق وجودنا في أوكرانيا بشكل كبير. ومن خلال هذا التمويل، يوفر شركاؤنا في المجال الإنساني الغذاء والمياه والرعاية الصحية والمأوى والحماية والمساعدة النقدية. كما اننا نعمل أيضًا عن كثب مع السلطات الأوكرانية لضمان أن تتماشى المساعدة التي تقدمها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع الاحتياجات المتطورة باستمرار".


الاتحاد الأوروبي

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة