الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى تختتم زيارتها إلى طاجيكستان

كتبت: هناء أبو العز

اختتمت الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي هيلجا شميد، اليوم الخميس زيارتها إلى طاجيكستان، والتي استمرت لمدة يومين.

وذكر بيان للمنظمة الأوروبية، اليوم، أن شميد التقت - خلال الزيارة - مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون ووزير الخارجية سيروج الدين محي الدين وقائد حرس الحدود الطاجيكية العقيد رجب علي رحمونالي ونائب رئيس البرلمان الطاجيكي ورئيس تحالف البرلمانيات منصور ديلرابو وكذلك مع ممثلي المجتمع المدني.

وأشار البيان إلى مشاركة الأمين العام في المؤتمر الدولي الثاني رفيع المستوى حول العقد الدولي للعمل "المياه من أجل التنمية المستدامة" والذي استضافته حكومة طاجيكستان والأمم المتحدة بالشراكة مع منظمة الأمن والتعاون الأوروبي وأصحاب المصلحة الدوليين الآخرين.

وشدد البيان على أهمية دعم التعاون الإقليمي بشأن الإدارة المستدامة للمياه باعتباره أمر ضروري، لافتا إلى تقدير المنظمة الأوروبية لقيادة طاجيكستان على المستوى الدولي.