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الأرصاد: ذروة الموجة الحارة السبت وتصل 41 درجة فى القاهرة

الخميس، 09 يونيو 2022 07:48 م
الأرصاد: ذروة الموجة الحارة السبت وتصل 41 درجة فى القاهرة الطقس - صورة أرشيفية
أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة الحالية شديدة الحرارة ومن الموجات المعتادة في فصل الربيع، موضحا أن ربيع هذا العام اقترب على الانتهاء، كان به اعتدال في درجات الحرارة، والتغيرات المناخية أحيانا يكون لها مردود إيجابي في بعض الفصول.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامي محمد شردي، أن ذروة موجة الحرارة يوم السبت، ومتوقع درجة الحرارة في الظل على القاهرة ومحافظات الوجه البحري تتراوح ما بين 41 و42 درجة.
 
وتابع: المنخفض الجوي يتسبب في ارتفاعات درجات الحرارة على كافة محافظات الجمهورية، تتراوح ما بين 35 إلى 36 بالسواحل الشمالية، و41 إلى 42 على القاهرة ومحافظات الوجه البحري، و43 شمال الصعيد ومناطق جنوب سيناء، و45 و46 درجة على قنا والأقصر وأسوان وهذه المناطق من جنوب مصر.
 

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