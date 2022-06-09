إصابة 12 شخصا فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعى بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

أصيب 12 شخصا، اليوم الخميس، فى حادث تصادم سيارتين بطريق أسوان الزراعى، وتم نقل المصابين عبر سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة بعد الحادث.

تلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق "مصر أسوان" الزراعى، بالقرب من قرية دابود، وكلف مدير مرفق إسعاف أسوان بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالانتقال، تبين أن الحادث عبارة عن تصادم سيارتين أحدهما نقل والأخرى أجرة "كبود"، وتم نقل 12 مصابا إلى مستشفى كوم أمبو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.