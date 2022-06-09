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أخبار × 24 ساعة.. بدء الحوار الوطنى الأسبوع الأول من يوليو

الخميس، 09 يونيو 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. بدء الحوار الوطنى الأسبوع الأول من يوليو ضياء رضوان والمستشار محمود فوزى
إعداد على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
 
 
رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية: لدينا ما يقرب من 300 ألف فدان مزارع سمكية
 
السفارة المصرية فى اليابان تستضيف سيدات العمل الخيرى بطوكيو.. صور
 
مستشار الرئيس للصحة: مصر خالية من جدرى القرود و"ما فيش حاجة نخبيها"
 
وزارة التجارة تمد حظر تصدير الفول والمكرونة والدقيق والذرة 3 أشهر
 
التقديم مباشر وإلغاء اختبار القبول.. اعرف النظام الجديد للقبول بالجامعات الخاصة
 
"التموين": مد فترة تسجيل رقم المحمول على البطاقات حتى 31 يوليو
 
تنسيق الجامعات الخاصة 2023 .. بدء التقديم بعد المرحلة الأولى للجامعات الحكومية
 
بدء الحوار الوطنى الأسبوع الأول من يوليو.. وضياء رشوان منسقا عاما
 

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتعديل النظام الأساسى لصندوق مصر السيادى

 

قطع المياه الجمعة عن عين شمس وعدة مناطق بالقاهرة لمدة 6 ساعات للصيانة
 

 


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