أخبار × 24 ساعة.. بدء الحوار الوطنى الأسبوع الأول من يوليو

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
السفارة المصرية فى اليابان تستضيف سيدات العمل الخيرى بطوكيو.. صور
مستشار الرئيس للصحة: مصر خالية من جدرى القرود و"ما فيش حاجة نخبيها"
وزارة التجارة تمد حظر تصدير الفول والمكرونة والدقيق والذرة 3 أشهر
التقديم مباشر وإلغاء اختبار القبول.. اعرف النظام الجديد للقبول بالجامعات الخاصة
"التموين": مد فترة تسجيل رقم المحمول على البطاقات حتى 31 يوليو
تنسيق الجامعات الخاصة 2023 .. بدء التقديم بعد المرحلة الأولى للجامعات الحكومية
بدء الحوار الوطنى الأسبوع الأول من يوليو.. وضياء رشوان منسقا عاما
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتعديل النظام الأساسى لصندوق مصر السيادى
قطع المياه الجمعة عن عين شمس وعدة مناطق بالقاهرة لمدة 6 ساعات للصيانة
رئيس الوزراء: الحكومة مستعدة لتبنى كل المحفزات الممكنة لزيادة السائحين
التضامن: التعاقد على فنادق مميزة لحجاج الجمعيات فى مكة والمدينة
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