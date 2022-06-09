"أحمد السوبى" صوت ذهبى فى تلاوة القرآن.. اسمع واحكم بنفسك.. لايف وصور

قدم تليفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا مع أحد الشباب من حفظة القرآن الكريم، والذى بدأ حفظ القرآن فى السادسة من عمره حتى أتم الحفظ فى عمر الـ15 سنة.



وقال أحمد السوبى، من مركز سمالوط بمحافظة المنيا، والطالب بكلية حقوق الفرقة الثانية، أسير على درب والدى وهو الشيخ محمد السوبى والذى شجعنى كثيرا على حفظ القرآن وكان يوجهنى كثيرا ويعلمنى كثيرا، إلى جانب اهتمامى بالقراء الكبار مثل المنشاوى والشحات وغيرهما من كبار القراء.

وتابع: أعمل على نفسى كثيرا حتى أكون جدير بالقرآن وأعمل على تحسين الأداء، خاصة أن كثيرا من أهالى سمالوط يطلبوننى لإحياء ليالى قرآنية فى منازلهم، وهذه مسؤلية أتحملها وتطلب عملا واجتهادا لأن الجمهور يكون منتظرا أن يسمع صوتا جميلا.



وأضاف: بدأت حفظ القرآن الكريم فى سن السادسة من عمرى واستطعت أن أتم الحفظ فى الخامسة عشر، وأضع قدمى على أول الطريق فى القرءات العشر.