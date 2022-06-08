20 عضوا بالكونجرس عن الحزب الديمقراطى يطالبون بايدن بحماية حق الإجهاض

كتبت: نهال أبو السعود

طالب أكثر من عشرين نائب ديمقراطي في الكونجرس الأمريكي الرئيس جو بايدن بوضع خطة للدفاع عن حق الإجهاض، وكتبوا في رسالة: "الوصول إلى الإجهاض يتعرض للهجوم في الولايات المتحدة، وقد تم القضاء عليه تمامًا في أجزاء من البلاد".

وبحسب شبكة إن بي سي، حذر المشرعون الديمقراطيون، بقيادة السيناتور باتي موراي (ديمقراطية - واشنطن) وإليزابيث وارين (ديمقراطية من ماساشوستس)، من أنه "إذا تم تدمير قضية رو ضد ويد من قبل المحكمة العليا، فإن القادة الجمهوريين قد أشاروا بالفعل إلى الخطوة التالية: حظر الإجهاض على الصعيد الوطني في جميع الولايات الخمسين ".

وتابعت الرسالة: "يجب على الأمريكيين في جميع أنحاء البلاد وعلى كل مستوى من مستويات الحكومة الوقوف ضد هذا الاعتداء غير المسبوق على النساء وحقهن في اتخاذ قرارات بشأن أجسادهن وحياتهن. لكن بصفتك رئيسًا للولايات المتحدة ، لديك سلطة فريدة لحشد موارد الحكومة الفيدرالية بأكملها للرد ".

وأدرجت الرسالة ستة مطالب محددة بما في ذلك زيادة الوصول إلى الإجهاض الدوائي، وتوفير الموارد للأفراد الذين يسعون للحصول على رعاية الإجهاض في ولايات أخرى، وإنشاء محقق شكاوى للصحة الإنجابية في وزارة الصحة والخدمات البشرية، وإنفاذ الاختيار الحر للإجهاض، وتوضيح إجراءات الحماية لبيانات الصحة والمواقع الحساسة واستخدام الممتلكات والموارد الفيدرالية لزيادة الوصول إلى الإجهاض.

وتأتي هذه الجهود في أعقاب وثيقة تم تسريبها للمحكمة العليا أظهرت نية المحكمة العليا لإلغاء قرار المحكمة العليا لعام 1973 الذي صدر بحقه حق الإجهاض، رو مقابل ويد.

في الشهر الماضي، حاول الديمقراطيون تمرير تشريع لتقنين الإجهاض ، لكنهم فشلوا في الحصول على 60 صوتًا مطلوبًا للمضي قدمًا بعد أن رفض الجمهوريون في مجلس الشيوخ والسناتور الديمقراطي جو مانشين الخطة.