وفد "الصحة العالمية" يشيد بمصنع "بيوجينرك فارما" بالعاشر من رمضان

استقبلت شركة بيوجينرك فارما (BGP)، وفدا رفيع المستوى من منظمة الصحة العالمية (WHO) برئاسة الدكتورة ماريانجلا سيماو، مساعد مدير منظمة الصحة العالمية لإتاحة الأدوية والمنتجات الصحية، وممثلي هيئة الدواء المصرية، لزيارة مصنع الشركة بمدينة العاشر من رمضان، والذي يعد أحد أحدث المصانع في مصر والشرق الأوسط لإنتاج الأدوية الحيوية واللقاحات.

وخلال الزيارة، أشاد وفد منظمة الصحة العالمية بالقدرات التقنية للمصنع والعاملين فيه.

وصرح الدكتور محمد ربيع رئيس مجلس إدارة شركة بيوجينرك فارما (BGP)، أن مصنع الشركة المقام على مساحة 19.500 متر مربع، والذي سيتم افتتاحه قريباً، يعد من أحدث المصانع فى الشرق الأوسط حيث يضم أحدث التقنيات العالمية الخاصة بالتصنيع مع مراعاة الجودة لقياس فاعلية المستحضرات الدوائية لضمان مدى جودتها وأمنها على المريض.

ومن جانبه أضاف أشرف عبد العال، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيوجينرك فارما (BGP)، أن اختيار منظمة الصحة العالمية لـ” بيوجينرك فارما “BGP - كأحد المتلقين الأوائل لنقل تكنولوجيا mRNA لتصبح مركزا إقليمياً لتصنيع لقاح فيروس كورونا و غيره من اللقاحات للقارة الافريقية، وذلك ضمن مبادرة عالمية تهدف إلى تحسين الصحة، وتمكين البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من الاستفادة بها، حيث تعد هذه التقنية من أحدث تكنولوجيا صناعة اللقاحات على مستوى العالم، مؤكدا أن اختيار مصر ضمن أول 6 دول لتلقى هذه التكنولوجيا جاء نتيجة للجهد الذى بذلته القيادة السياسية خلال أعمال القمة الأفريقية/ الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل، و توجه الدولة لدعم و توطين صناعة الأدوية الحيوية واللقاحات عالية التكنولوجيا فى مصر.