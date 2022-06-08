وزير الدفاع الإسرائيلى زاعما: حقل كاريش النفطي يقع فى مياهنا الإقليمية

كتب: أحمد جمعة

زعم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل لها حقوق في حقل كاريش النفطي في البحر الأبيض المتوسط، وتعتبره داخل المياه الإسرائيلية وليس في المناطق التي يتم التفاوض بشأنها مع لبنان.

وادعى جانتس: " يمثل حقل كاريش أحد الأصول الإستراتيجية لإسرائيل، وهي مصممة لدعم موارد الطاقة والغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصادية لنا"، وتابع بالقول "يقع الحقل في المناطق الإسرائيلية، على بعد كيلومترات جنوب منطقة يتم التفاوض عليها مع لبنان، بوساطة الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى وجود أهمية قصوى في حماية الأصول الإستراتيجية لإسرائيل، على حد زعمه.

وأضاف جانتس: "نحن على استعداد لحمايتها والدفاع عن بنيتها التحتية، وكل ما يتوافق مع حقوقها.".

وفي السياق ذاته، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن "وزراء الدفاع والخارجية والطاقة الإسرائيليين، أرسلوا رسالة إلى الحكومة اللبنانية مفادها أن إسرائيل لا تستخدم منشأة كاريش للتنقيب عن الغاز الطبيعي من المنطقة المائية المتنازع عليها بين البلدين، بل لاستخراج الكميات الموجودة في المياه الاقتصادية لإسرائيل."

وأضاف الوزراء الإسرائيليون أن "منشأة كاريش تعد ذخرًا استراتيجيا لإسرائيل التي ترى أهمية عالية بالحفاظ عليها وعلى باقي منشآتها المماثلة."ولفتت الهيئة الرسمية الإسرائيلية إلى أن تل أبيب حثت الحكومة اللبنانية على تسريع المفاوضات الجارية بين البلدين لترسيم الحدود البحرية بينهما.