وزيرة الدفاع الألمانية تلتقى الأمين العام لحلف ناتو فى برلين غدا

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أن الوزيرة الاتحادية كريستين لامبرخت سوف تلتقى غدا الخميس الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "ناتو" ينس ستولتنبرج، وذلك خلال زيارته لبرلين.

وأوضحت وزارة الدفاع - فى بيان اليوم الأربعاء - أن لامبرخت وستولتنبرج سيلقيان بيانا صحفيا مشتركا قبل بدء المحادثات الثنائية، التى سوف تنصب على مجموعة متنوعة من الموضوعات، مثل اقتراح تعزيزات إضافية على الجانب الشرقى، والتحضير لقمة الناتو فى مدريد نهاية الشهر الجارى.

وأشار البيان إلى أن اجتماع وزراء دفاع الناتو الأسبوع المقبل سيركز على المفهوم الاستراتيجى الجديد لحلف الناتو وانضمام فنلندا والسويد إلى الناتو.