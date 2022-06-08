اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يونيو 2022 12:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وزيرة الدفاع الألمانية تلتقى الأمين العام لحلف ناتو فى برلين غدا

الأربعاء، 08 يونيو 2022 11:32 ص
وزيرة الدفاع الألمانية تلتقى الأمين العام لحلف ناتو فى برلين غدا حلف الناتو
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أن الوزيرة الاتحادية كريستين لامبرخت سوف تلتقى غدا الخميس الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "ناتو" ينس ستولتنبرج، وذلك خلال زيارته لبرلين.
 
وأوضحت وزارة الدفاع - فى بيان اليوم الأربعاء - أن لامبرخت وستولتنبرج سيلقيان بيانا صحفيا مشتركا قبل بدء المحادثات الثنائية، التى سوف تنصب على مجموعة متنوعة من الموضوعات، مثل اقتراح تعزيزات إضافية على الجانب الشرقى، والتحضير لقمة الناتو فى مدريد نهاية الشهر الجارى.
 
وأشار البيان إلى أن اجتماع وزراء دفاع الناتو الأسبوع المقبل سيركز على المفهوم الاستراتيجى الجديد لحلف الناتو وانضمام فنلندا والسويد إلى الناتو.

الناتو

وزارة الدفاع الالمانية

شمال الاطلسي


الموضوعات المتعلقة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة