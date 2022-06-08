نقابة الأطباء: مليون و319 الف جنيه دعماً خلال شهرى أبريل ومايو

كتبت آية دعبس

أعلنت اللجنة الإجتماعية ب نقابة الأطباء عن الأنشطة التي قدمتها خلال شهري أبريل و مايو الماضين في نواحي الدعم الإجتماعي للأطباء وأسرهم بإجمالي مبلغ مليون وثلاثمائة وتسعة عشر الف جنيهاً.

قالت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية أن أحد أهم أنشطة اللجنة الاجتماعية المستمرة هي تقديم مختلف أشكال الدعم للأطباء وأسرهم في الأزمات، ومنها تقديم الدعم المادي للعلاج والدراسة لأبناء الأطباء وحالات الوفاة الكارثية وبالأخص لشباب الأطباء، مشيرة إلى أن اللجنة قدمت دعماً ماليا لأسر 17 شهيد كورونا من الأطباء في شهر أبريل بقيمة 730 الف جنيه ولأسر 9 شهداء في شهر مايو بقيمة 450 الف جنيه، كما قدمت اللجنة الاجتماعية دعماً ماليا للمساعدة في دراسة أبناء الأطباء في شهر أبريل بقيمة 22 الف جنيه وفي شهر مايو بقيمة 54 الف جنيه، وبالنسبة للدعم العلاجي بالوزارة قدمت اللجنة الاجتماعية في شهر أبريل دعما مادياً للعلاج بقيمة 33 الف جنيه وفي شهر مايو بقيمة 30 الف جنيه.

وأصافت أن موارد اللجنة الاجتماعية التي يتم التقديم الدعم من خلالها للأطباء وأسرهم، هي من تبرعات الأطباء ومما يخصصه مجلس النقابة العامة للأطباء من الرسوم المقررة عن خدمات النقابة العامة للأطباء.