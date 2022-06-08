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موسكو: سنتخذ الإجراءات المناسبة في حال تزويد واشنطن لأوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

الأربعاء، 08 يونيو 2022 12:53 ص
موسكو: سنتخذ الإجراءات المناسبة في حال تزويد واشنطن لأوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أناتولي أنطونوف أن روسيا ستتخذ الإجراءات المناسبة في حال تزويد الولايات المتحدة الأمريكية أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أنه إذا أقدم الأمريكيون على توريد الصواريخ البعيدة المدى، فأود القول إنني لا أشكك في أن الجانب الروسي سيتخذ الخطوات المناسبة التي ستسمح بحماية أراضينا من الهجوم المحتمل.

وأوضح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أن توريدات الأنظمة البعيدة المدى الغربية لأوكرانيا لن تغير الأوضاع في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه ليس على علم بأي اتصالات غير رسمية بين روسيا والولايات المتحدة.

 

 


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