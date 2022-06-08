مقر مشروعك بالإسكندرية يسلم التراخيص للشباب بتمويل يصل إلى نصف مليون جنيه

الإسكندرية -جاكلين منير

أعلنت محافظة الاسكندرية، اليوم تسليم الترخيص الصادر من إدارة مشروعك وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة الاهتمام بتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحسين مستوى المعيشة للشباب بنطاق المحافظة وتحت إشراف اللواء محمد سحلول رئيس حي المنتزه أول.

‏ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين الدخل للمواطنين بنطاق الحي بصفه عامة، واستكمالا للخطة التوعوية الموضوعة لإعلام الأهالي بأهمية وأهداف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وطرق الاستفادة منها لتحسين الدخل.

ووجه الشريف بضرورة بذل مزيد من الجهد والاستمرار لتحسين العمل والأداء بما يخدم إقامة مزيد من المشروعات التنموية الصغيرة والمتوسطة تحت شعار "تعالي بفكرة وارجع بمشروع".