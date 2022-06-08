مصرع 18 شخصا إثر سقوط حافلتهم فى واد ضيق جنوب غربى باكستان

وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، أنه لم يتسن بعد معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث، فيما تبحث الشرطة فيما إذا كان الحادث ناجما عن مشاكل ميكانيكية أو خطأ بشري، حيث أكد شهود عيان أن الحافلة كانت تبدو مسرعة حينما انزلقت وسقطت في واد ضيق.



من جانبه، أعرب الرئيس الباكستاني، عارف علوي، ومسئولون حكوميون آخرون عن حزنهم إزاء وقوع الحادث المأساوي، وأمروا السلطات باتخاذ الترتيبات اللازمة لتسليم جثث الضحايا إلى ذويهم.



يشار إلى أن حوادث الطرق شائعة الحدوث في باكستان بسبب البنية التحتية السيئة للطرق وتجاهل قوانين المرور، فضلا عن سوء صيانة المركبات.