مصرع عامل فى حادث انقلاب تروسيكل على طريق الصف بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

لقى عامل مصرعه في حادث انقلاب تروسيكل بطريق الصف في محافظة الجيزة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بطريق الصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتبين من خلال التحريات مصرع عامل نتيجة انقلاب تروسيكل يقوده، متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.

عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.