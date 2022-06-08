اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مسئولة أممية: المراقبون الليبيون والدوليون يعربون عن التزامهم بتنفيذ خطوات وقف إطلاق النار

الأربعاء، 08 يونيو 2022 11:31 ص
مسئولة أممية: المراقبون الليبيون والدوليون يعربون عن التزامهم بتنفيذ خطوات وقف إطلاق النار ستيفاني وليامز
أ.ش.أ

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أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا" ستيفاني وليامز" أن المراقبيين الليبيين والدوليين أعربوا عن التزامهم بتنفيذ الخطوات القادمة لاتفاق وقف إطلاق النار .

 

جاء ذلك في تغريدة على حسابها بتويتر، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الليبية، موضحة أنها سعدت في تونس أمس بالانضمام لاجتماع فريق المراقبين الليبيين والدوليين لوقف إطلاق النار في اجتماعهم الأول بشكل مباشر، وقد أبدوا حماسا والتزاما نحو تفعيل الخطوات المقبلة لاتفاق وقف إطلاق النار " .


يذكر أن ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا كانت قد ناقشت أمس الثلاثاء، مع ممثلين عن حكومات الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ومصر وتركيا خلال اجتماع في تونس، آخر تطورات الوضع في ليبيا .

 


ستيفاني وليامز

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