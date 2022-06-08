محافظ المنوفية يفحص شكاوى المواطنين ويوجه بحلها

المنوفية - محمد فتحى

التقى اليوم الأربعاء، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد من أهالي محافظة المنوفية للاستماع إلى شكواهم والتعرف على مطالبهم وذلك في ضوء اتخاذ إجراءات وحلول عاجلة حيالها حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم .

وخلال اللقاء، استمع محافظ المنوفية لشكوى الأهالى بمنطقة السكة الحديد بطريق طنبدى بشبين الكوم يلتمسون توصيل خدمة الصرف الصحى لهم، وعلى الفور وجه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى لإجراء المعاينة على الطبيعة وإدراجها ضمن خطة الشركة المستقبيلية، كما وجه محافظ المنوفية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بالموافقة على إدراج موظف بالمعاش ضمن العمالة اليومية بالوحدة المحلية بالمصيلحة نظرا لظروف المعيشة الصعبة، فيما كلف المحافظ رئيس حي غرب شبين الكوم بالبدء فورا في إجراءات الترخيص لمواطن يلتمس الموافقة على استكمال إجراءات الترخيص لمحل خاص به وذلك وفقا للقانون واللوائح المنظمة لذلك، فيما أمر المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتشكيل لجنة لإجراء معاينة عاجلة حيال شكوى مواطن يتضرر من وقف أعمال حفر خط الصرف الصحي وتركيب المواسير أمام أحد الأبراج السكنية نتيجة اعتراض الأهالي حفاظا على الصالح العام.

كما حضر اللقاء وفد من أهالى مركز ومدينة تلا لبحث عدد من مطالبهم، حيث وافق المحافظ على إدراج وتركيب أعمدة إنارة لمقابر قرى ( كفر صناديد - زاوية بمم - منشأة السلام - بابل وكفر الحمام) ضمن الخطة الاستثمارية، فيما وجه مدير مشروع المواقف باتخاذ اللازم بالتنسيق مع رئيس النقل الداخلى حيال طلب مقدم من أهالي مدينة تلا يلتمسون فيه توفير سيارات ( سرفيس) تابعه لمشروع المواقف بالمحافظة بخط سير ( تلا- كمشيش ، خط تلا /قشطوخ ، تلا / كفر ربيع ) مراعاة للمصلحة العامة، هذا وقد وجه المحافظ مدير مديرية الصحة بالموافقة على توفير أطقم تمريض للعمل بقسم الأورام بمستشفى تلا المركزى، وذلك عقب الانتهاء من تجهيزه بالجهود الذاتية، وكذا تكليف مدير إدارة المرور بالبدء في السير في إجراءات تخصيص قطعة أرض على مساحة (22 قيراط و5 أسهم) لإقامة وحدة مرور تخدم أهالى المركز.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات المواطنين التي يعقدها محافظ المنوفية بشكل يومي مع أبناء المحافظة للتعرف على شكواهم وطلباتهم ومحاولة إيجاد حلول لها وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية.