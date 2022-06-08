مباحثات "بحرينية - أمريكية" تتناول مجالات التعاون والتنسيق الأمني

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بحثت مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، مجالات التعاون والتنسيق الأمني وسبل تطوير العمل المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة مع نائب قائد القيادة المركزية للقوات الأمريكية الفريق بحري جيمس مالوي، بحسب وكالة أنباء البحرين "بنا".

وأشاد وزير الداخلية البحريني خلال اللقاء، بالعلاقات الوثيقة والشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة بما يدعم مصالح البلدين.

من جهته، أشاد نائب قائد القيادة المركزية للقوات الأمريكية بقدرات خفر السواحل البحريني وما يتمتع به من منظومات تكنولوجية متطورة.