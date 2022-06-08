غواصة نووية جديدة متعددة الأغراض تدخل الخدمة فى البحرية الفرنسية

أعلن موقع Naval News أن غواصة نووية جديدة متعددة الأغراض بدأت خدمتها لصالح سلاح البحرية الفرنسي.

وجاء في مقال على الموقع حول الموضوع "أجريت في إحدى القواعد البحرية في مدينة بريست الفرنسة مؤخرا احتفالية خصصت لبدء تشغيل غواصة نووية جديدة من فئة Barracuda لصالح الجيش الفرنسي، وحضر الاحتفالية وزير الدفاع في البلاد وعدد من الشخصيات العسكرية.

وتبعا للموقع فإن الحكومة الفرنسية كانت قد وقعت عام 2006 عقودا مع شركة Naval Group بقيمة 8 مليارات يورو، وذلك للحصول على 6 غواصات نووية متعددة الأغراض من فئة Barracuda، لتحل هذه الغواصات محل غواصات Rubi التي بنيت في ثمانينيات القرن الماضي لصالح جيش البلاد.

ويبلغ طول كل غواصة من غواصات Barracuda 99 مترا، وعرضها 8.8 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 4700 طن، ويمكنها الحركة بسرعة 25 عقدة بحرية، والغوص لعمق 350 م، ونقل طاقم مكون من 63 شخصا إضافة إلى 15 عسكريا.

وتتسلح هذه الغواصات بطوربيدات F21 من عيار 533 ملم، وصواريخ SM-39 المضادة للسفن والأهداف البحرية، وصواريخ Scalp Naval المجنحة المصممة للتعامل مع الأهداف الساحلية.