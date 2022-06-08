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شركة مياه الشرب تكشف مشروعات الدولة فى قرية المنايف بالإسماعيلية

الأربعاء، 08 يونيو 2022 08:00 ص
شركة مياه الشرب تكشف مشروعات الدولة فى قرية المنايف بالإسماعيلية أحد مشروعات الصرف الصحى - أرشيفية
كتب – هيثم البدرى

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كشفت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى عن تنفيذ الدولة لعدد من مشروعات الشرب والصرف الصحي في عدد من القرى التي كانت تشكو من تلوث المياه والصرف الصحى.

وأفادت الشركة، أنه تم تنفيذ أعمال مشروع صرف صحى السماكين بالمنايف والتي تحتوى على 3 محطات رفع وشبكة انحدار وخطوط الطرد.

وأوضحت الشركة، خلال استجابتها لشكوى أحد المواطنين من سوء الصرف الصحى وتلوث المياه في قرية المنايف بالإسماعيلية، بأنه جار البدء في إجراءات الاستلام الابتدائي تمهيدا لدخول المشروع الخدمة.

وأوضحت الشركة، أنه فيما يخص مياه الشرب فقد تم نهو تنفيذ مشروع رافع مياه الشرب بالسماكين وتسليمه ابتدائيا، وأن أعمال التشغيل والصيانة من اختصاص شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة.


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