اليوم السابع
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سقوط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من الحشيش قبل ترويجها بمدينة الشروق

الأربعاء، 08 يونيو 2022 10:57 ص
سقوط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من الحشيش قبل ترويجها بمدينة الشروق حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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نجحت وزارة الداخلية في ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة 3 أشخاص بالقاهرة بقصد الاتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

 

بدأت الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق تمكنت من ضبط (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة القاهرة) حال استقلالهم إحدى السيارات "قيادة أحدهم"، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1٫700 كيلو جرام – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).

 

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.


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