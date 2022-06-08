وقال أنطونوف في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية، إن "الحوار السياسي الروسي – الأمريكي وصل مستوى منخفض غير مسبوق، وتم تقويض الثقة وينهار التعاون حتى في تلك القضايا التي تمثل اهتماما مشتركا واضحا، والتواصل بين الجانبين محدود، ويقتصر على مناقشة القضايا الفنية".



وأعرب السفير الروسي في واشنطن عن اقتناعه بأن التفكير السليم سيتغلب على العقبات الحالية، خاصة في ظل ما تمتلكه روسيا والولايات المتحدة من مقومات تمكنهما من التوصل إلى حلول إيجابية تعود بالنفع على الجانبين.