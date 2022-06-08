

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية أن المقيمين يتمتعون بالحق في تحويل أرباح النقد الأجنبي المستلمة من غير المقيمين بموجب اتفاقيات التجارة الخارجية (العقود) التي تنص على نقل البضائع إلى غير المقيمين، وتقديم الخدمات، وأداء العمل، ونتائج النشاط الفكري، بما في ذلك حقوق حصرية لهم في حساباتهم المفتوحة في بنوك أجنبية" .. مشيرة إلى أن التصريح ساري من الأمس 6 يونيو 2022.



وأضافت الوزارة أن هذا ممكن وفقًا لشروط إعادة الأموال لاحقًا إلى الاتحاد الروسي والبيع اللاحق لعائدات التصدير بالمبلغ المحدد بموجب مرسوم رئيس الاتحاد الروسي المؤرخ 28 فبراير 2022 بناءً على طلب لجراءات اقتصادية خاصة بسبب التصرفات غير الودية للولايات المتحدة والدول الأجنبية التي انضمت إليها والمنظمات الدولية".



كان الرئيس فلاديمير بوتين قد أصدر مرسوما بشأن تخفيض حصة البيع الإلزامي لعائدات النقد الأجنبي من قبل المصدرين من 80 إلى 50٪.



وتم تفويض مجلس إدارة بنك روسيا لتحديد مدة بيع أرباح العملات الأجنبية من قبل المقيمين المشاركين في الأنشطة الاقتصادية الأجنبية.



كان بنك روسيا قد قام بتمديد فترة البيع الإلزامي لعائدات النقد الأجنبي من قبل المصدرين من 60 إلى 120 يوم عمل.