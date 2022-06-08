رفع 1800 حالة تعدٍ وإشغال للمنشآت التجارية والمقاهى وتحرير 26 محضر مخالفة

كتب سيد الخلفاوى

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين على مدار اليوم لتحقيق الانضباط.

وفي ذلك الاطار شنت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة فى حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام وشرطه المرافق حملات إشغالات مكبرة علي مدار أربعه أيام بالقطع (ب ، ع ، ن ، أ ، ص ، ح) وشوارع الجيش والضغط العالى.

وقد تابع محافظ الجيزة جهود الحملات والتى أسفرت عن تحرير 26 محضرا لمحلات مخالفة ورفع ومصادرة 1800 حالة إشغال ضمت كراسى وشيش وثلاجات وإستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعه جائلين وقد تم رفع كافه حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.

وشملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الأهرام غلق وتشميع عدد من المحلات لإدارتها بدون ترخيص كما تم إيقاف أعمال تحويل وحدات سكنية لمحلات تجارية وإزالتها بمناطق ب، ص و117 قطعه أ، 63 قطعه و الي جانب ايقاف أعمال تشطيبات محلات مخالفة وسحب المعدات وإزالة عشش مقامة بالمخالفة أسفل الضغط العالى.

وتمكنت الحملات بحدائق الأهرام من ضبط عدد 6 تروسكيل يقوم بفرز القمامة بنهر الطريق وتم التحفظ عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف بالإضافة إلى إزالة موقف عشوائي للدراجات النارية أمام البوابة الأولى بطريق الفيوم ومصادرة 7 موتوسيكل.

وشدد المحافظ على مواصلة جهود رصد المخالفات ورفع الإشغالات والمتابعة المستمرة على مدار اليوم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.