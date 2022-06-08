"رشا وريماس" طفلتان فقدتا حياتهما بحادث بالدقهلية.. ووالدهما يروى التفاصيل "لايف"

الدقهلية - مرام محمد

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من قرية الروضة التابعة لمركز الستاموني بمحافظة الدقهلية، رصد خلاله تفاصيل واقعة أليمة شهدتها أسرة فقدت طفلتيها في لحظة واحدة بعد أن دهستهما سيارة بجانب منزلهما.



وفي هذا الصدد، قال محمد سمير والد الطفلتين "ريماس ورشا"، لـ"اليوم السابع"، إن الحادث وقع بالأمس في تمام الساعة السادسة مساء، أثناء تواجده بعمله، حيث ذهبت الطفلتان البالغتان من العمر تسع وخمس سنوات لشراء دفاتر من محل البقالة بجانب منزلهما بالقرية، وأثناء تواجدهما بالشارع اصطدمت بهما سيارة عن طريق الخطأ، أودت بحياتهما في الحال.



وتابع، أن السيارة كان يستقلها شخص يعمل في مجال صيانة كاوتش السيارات، فبعد أن قام بتركيب كاوتش السيارة التي تسببت في الحادث، قام بقيادتها وأثناء تجربته لها صدم الطفلتين، لعدم درايته بالقيادة وفقدانه السيطرة على السيارة، مشيرا إلى أن طفلتيه توفتا قبل أن نقلهما لمستشفى بلقاس المركزي، وشيعوا جثمانيهما لمثواهما الأخير فجر اليوم.







الطفلتان



الضحايا (2)



الطفلة (3)



الأب مع طفلته (4)