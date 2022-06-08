اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يونيو 2022 05:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"رشا وريماس" طفلتان فقدا حياتهما بحادث بالدقهلية.. ووالدهما يروى التفاصيل "لايف"

الأربعاء، 08 يونيو 2022 04:55 م
"رشا وريماس" طفلتان فقدا حياتهما بحادث بالدقهلية.. ووالدهما يروى التفاصيل "لايف" الطفلتان
الدقهلية - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من قرية الروضة التابعة لمركز الستاموني بمحافظة الدقهلية، رصد خلاله تفاصيل واقعة أليمة شهدتها أسرة فقدت طفلتيها في لحظة واحدة بعد أن دهستهما سيارة بجانب منزلهما.

وفي هذا الصدد، قال محمد سمير والد الطفلتين "ريماس ورشا"، لـ"اليوم السابع"، إن الحادث وقع بالأمس في تمام الساعة السادسة مساء، أثناء تواجده بعمله، حيث ذهبت الطفلتان البالغتان من العمر تسع وخمس سنوات لشراء دفاتر من محل البقالة بجانب منزلهما بالقرية، وأثناء تواجدهما بالشارع اصطدمت بهما سيارة عن طريق الخطأ، أودت بحياتهما في الحال.

وتابع، أن السيارة كان يستقلها شخص يعمل في مجال صيانة كاوتش السيارات، فبعد أن قام بتركيب كاوتش السيارة التي تسببت في الحادث، قام بقيادتها وأثناء تجربته لها صدم الطفلتين، لعدم درايته بالقيادة وفقدانه السيطرة على السيارة، مشيرا إلى أن طفلتيه توفتا قبل أن نقلهما لمستشفى بلقاس المركزي، وشيعوا جثمانيهما لمثواهما الأخير فجر اليوم.


 

الضحايا (1)
الطفلتان

 

الضحايا (2)
الضحايا (2)

 

 

الضحايا (3)
الطفلة (3)

 

 

الضحايا (4)
الأب مع طفلته (4)

 

الضحايا (5)
والد الضحية مع طفلته

حادث سير

وفاة طفلتين في حادث سير

حوادث

حوادث الدقهلية

الستاموني

الدقهلية

حوادث الطرق

اخبار الحوادث


الموضوعات المتعلقة

محافظة الدقهلية تستعد لإطلاق "حملة طرق الأبواب" للتطعيم ضد فيروس كورونا

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 05:21 م

محافظ الدقهلية: البناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية

الإثنين، 06 يونيو 2022 12:26 م

20 يونيو.. الحكم على 4 متهمين بإحداث عاهة مستديمة لمواطن بحلوان

الأربعاء، 08 يونيو 2022 02:36 م

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم 3 دراجات نارية ببنى سويف

الأربعاء، 08 يونيو 2022 01:16 م

تجديد حبس متهمين بسرقة سيارة نقل من أسفل عقار فى القطامية 15 يوما

الأربعاء، 08 يونيو 2022 01:12 م



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة