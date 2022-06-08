اليوم السابع
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رئيس جامعة الأزهر يستقبل الطلاب والطالبات بالشيكولاته.. صور

الأربعاء، 08 يونيو 2022 10:34 ص
رئيس جامعة الأزهر يستقبل الطلاب والطالبات بالشيكولاته.. صور رئيس جامعة الأزهر يستقبل الطلاب والطالبات
كتب لؤى على

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استقبل الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الطلاب بالشيكولاته في حرم الجامعة بمدينة نصر صباح اليوم، ثم توجه إلى حرم فرع البنات بمدينة نصر، وقام رئيس الجامعة باستقبال الطالبات وتوزيع الشيكولاتة عليهن.
 
ودعا رئيس الجامعة بالتوفيق والنجاح للطلاب والطالبات في مختلف الكليات، مؤكدا حرصه على إدخال السرور على أبنائه الطلاب والطالبات خاصة مع بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.
 
 وخلال الجولة حرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة.
 
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يستقبل الطلاب والطالبات
رئيس جامعة الأزهر يستقبل الطلاب والطالبات


 

 

 


رئيس جامعة الازهر

الشيكولاتة

الازهر الشريف

امتخانات الازهر


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