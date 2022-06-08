جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع دول آسيا تدين الإساءات الهندية للرسول

واستنكرت الجمعية في رسالة وجهها رئيسها النائب الدكتور عبدالرحيم المعايعة للسفير الهندي لدى المملكة، وأوردتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأربعاء، التصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا الهندي.



وقال المعايعة، "إن من شأن مثل تلك التصريحات زيادة التطرف والكراهية وتقويض عناصر الاعتدال، فضلا عن أنها تؤشر عن جهل لرسالة الإسلام التي يحملها ديننا الإسلامي وسماحته "، مؤكدا رفض الجمعية المساس برموز الدين الإسلامي، والمساس بالشخصيات والرموز الدينية كافة.



ورحب المعايعة بالبيان الذي أصدره الحزب الحاكم في الهند، والذي أعلن خلاله إيقاف المسئول المذكور عن ممارسة مهامه وأنشطته في الحزب بسبب تلك التصريحات المسيئة.