تفاصيل زيارة سفيرة النرويج لمشروع وحدات" البيوجاز" بالغربية.. صور

كتبت منال العيسوى

نظمت وزارة البيئة من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة زيارة ميدانية هيلدا كليمتسدال سفيرة دولة النرويج بالقاهرة وايريك أوشلين المدير الاقليمي لمنظمة العمل الدولية إلى قرى مركز زفتى محافظة الغربية لمتابعة تنفيذ عدد 48 وحدة غاز حيوي، وذلك في إطار مشروع خلق فرص عمل وتشغيل الشباب "روابط" الممول من الحكومة النرويجية عن طريق منظمة العمل الدولية، بحضورنشوى بلال مدير مشروع وظائف لائقة للشباب والمهندس وائل رضوان المدير التنفيذي لمؤسسة الطاقة الحيوية.



مشروع وحدات البيوجاز بالغربية

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة من خلال المؤسسة تتخذ خطوات جادة فى مجال نشر تكنولوجيا البيولوجاز وتعميم استخدامه فى مختلف القرى المصرية وذلك من خلال تذليل العقبات وفتح المجال أمام هذه المشروعات الاقتصادية والتى تعد نموذجا للاقتصاد الأخضر والذى يحقق عوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية على حد سواء، ويسهم فى تحقيق الحياة الكريمة التى تليق بالمواطن المصرى فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفيرها فى مختلف أنحاء الريف المصرى.



سفيرة النرويج خلال الزيارة

وثمنت وزيرة البيئة دور الجهات الدولية والمجتمع المدنى فى دفع عجلة التنمية وتحقيق المشروعات البيئية والنهوض بتكنولوجيا الوقود الحيوي فى مصر.



شرح المشروع

من جانبها أشادت سفيرة النرويج بمخرجات المشروع حيث تعد تكنولوجيا الغاز الحيوي من الاولويات المستهدفة من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة للريف المصري، معربة عن اهتمامها ببحث تطوير المشروع بمختلف القرى المصرية.



سفيرة النرويج خلال الزيارة