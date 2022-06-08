تعرف على عدد أعضاء مجلس الكنائس العالمى

كتب: محمد الأحمدى

تأسس مجلس الكنائس العالمى عام 1948، ويقع مقره فى جينيف بسويسرا، حيث يتضمن معظم الكنائس البروتستانتية والأرثوذكسية، لكنه لا يتضمن الكنائس الكاثوليكية، وهى موجودة فيه فقط بصفة مراقب، وبلغت عضوية هذا المجلس نحو 345 كنيسة من 150 دولة، وذلك فى عام 2013م، ويتبعها أكثر من 590 مليون نسمة.

وتأسس المجلس خلال القرنين الماضى والحالى عبر العالم عدة مجالس للكنائس، نتيجة للعمل المسكونى، وما تضمنه من صلوات مشتركة بين الكنائس ومؤتمرات مسكونية، تمثلت في مجالس محلية وإقليمية وعالمية.

جدير بالذكر أنه خلال النصف الثاني من القرن العشرين نشطت حركة حوار مسكونى لتعزيز وحدة الأقباط عام 1982 صدر عن الكنيسة الأرثوذكسية المشرقية والكنيسة الكاثوليكية "الإعلان المشترك حول طبعي المسيح"، والذي حلّ الخلاف التاريخي حول مجمع خلقيدونية، وهو السبب الرئيسي في انشقاق هذه الكنائس.

وفي عام 1999 صدر عن الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة اللوثرية "الإعلان المشترك حول عقيدة التبرير"، التي تبنته جماعات بروتستانتية أخرى، وأفضت لحل السبب الرئيسي الذي فجّر الإصلاح البروتستانتي في القرن السادس عشر؛ أيضًا فإن الخلاف حول صيغة انبثاق الروح، حل بين الكنائس الأرثوذكسية الشرقية والكنيسة الكاثوليكية بقبول الصيغتين.