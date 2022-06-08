بغداد وواشنطن تؤكدان أهمية دعم القوات العراقية في مواجهة تحديات الإرهاب

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أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والسفيرةَ الأمريكية لدى بغداد ألينا رومانوسكي، أهمية دعم القوات العراقية في مواجهة تحديات الإرهاب.

وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن الحلبوسي استقبل السفيرةَ ألينا، وناقشا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين بما ينعكس إيجابا على كلا الشعبين.

وأعربت السفيرة ألينا عن تطلعَ الولايات المتحدة الأمريكية لتعاون أوثق مع العراق في مختلف المجالات، مؤكدة استمرار بلادها في دعم العراق بجميع المجالات لتحقيق الأمن والاستقرار.