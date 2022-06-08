النواب اللبنانى يدعو لجلسة الجمعة المقبلة لاستكمال انتخاب أعضاء اللجان النيابية

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دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إلى عقد جلسة نيابية يوم الجمعة المقبل لاستكمال انتخاب أعضاء اللجان النيابية؛ إذ انتخب المجلس اليوم /الثلاثاء/ أعضاء نحو 14 لجنة من إجمالي 16 في جلسة اليوم.

وانتخب المجلس، في الجلسة الصباحية اليوم الثلاثاء، أعضاء لجنتي الإدارة والعدل (17 عضوًا)، والمال والموازنة (17 عضوًا)، وتم التوافق على 5 لجان فازت بالتزكية؛ وهي: الخارجية والمغتربين (17 عضوًا)، والإعلام والاتصالات (12 عضوًا)، والشباب والرياضة (12 عضوًا)، والمرأة والطفل (12 عضوًا)، وحقوق الإنسان (12 عضوًا).

وفي الجلسة المسائية، تم انتخاب أعضاء لجان الاقتصاد والتجارة والصناعة (17 عضوًا)، والأشغال والنقل والطاقة (17 عضوًا)، والدفاع الوطني والداخلية والبلديات (17 عضوًا).. كما أسفرت الانتخابات عن فوز أعضاء لجان المهجرين (12 عضوًا) وتكنولوجيا المعلومات (9 أعضاء) والزراعة والسياحة (12 عضوًا) والبيئة (12 عضوًا) بالتزكية.

ويتبقى اختيار أعضاء لجنتي التربية والتعليم العالي والثقافة، وعدد أعضائها 12 عضوًا، ولجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية وعدد أعضائها 12 عضوًا.

ومن المقرر أن تقام انتخابات على منصب رئيس كل لجنة وأمانة السر بها على مستوى كل لجنة.

وكان رئيس مجلس النواب، نبيه بري، قد أكد أن المطلوب من الجميع المشاركة والقيام بالواجب في كل اللجان، ويحق لكل نائب حضور أية جلسة لأية لجنة نيابية، معربًا عن أسفه أنه لم يلمس جو التوافق في جلسة اليوم، برغم أنه أفسح المجال له.

جدير بالذكر أن جلسة اليوم تغيّب عنها 4 نواب بعذر وهم: غسان حاصباني، وجورج عقيص، وأشرف ريفي، ووائل ابو فاعور، وذلك من بين 128 عضوًا.