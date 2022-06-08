اليوم السابع
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النرويج تقرر إغلاق قنلصيتها فى روسيا مؤقتا اعتبارًا من 1 يوليو المقبل

الأربعاء، 08 يونيو 2022 05:17 م
النرويج تقرر إغلاق قنلصيتها فى روسيا مؤقتا اعتبارًا من 1 يوليو المقبل أنيكن هويتفيلدت
كتب محمد جمال

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أعلنت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الأربعاء، فى بيان أنها قررت إغلاق قنصليتها العامة مؤقتًا، في مدينة مورمانسك، اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، مشيرة إلى أنه سيُعاد فتحها "عندما يسمح الوضع بذلك". 

وقالت وزيرة الخارجية النرويجية، أنيكن هويتفيلدت، فى بيان: "تقليص مجال عمل القنصلية العامة في مورمانسك لضمان المصالح النرويجية بشكل كبير مع مرور الوقت. وفي ظل النقص شبه الكامل للنشاط، لا يمكننا الاستمرار في العمل كالمعتاد؛ لذلك نقوم بإغلاق القنصلية العامة مؤقتًا، ولكن سيعاد فتحها عندما يسمح الوضع بذلك".

وأضافت هويتفيلدت أن "هناك احتمالاً ضئيلا لتحسين الوضع؛ لذا فإن الإغلاق قد يكون طويل الأجل".

وفي هذا الصدد، لفتت الخارجية النرويجية إلى أن مقاطعة مورمانسك، هي منطقة خاصة ذات وجود عسكري قوي، ما يؤثر على أوضاع وظروف النشاط الدبلوماسى. 

كما ذكر البيان أنه اعتبارًا من 1 يوليو، يمكن لمواطني النرويج التقدم بطلب إلى السفارة في موسكو أو القنصلية العامة في سانت بطرسبرج؛ حيث ستتولى السفارة في موسكو مؤقتًا أداء المهام القنصلية وغيرها من مهام القنصلية القنصلية العامة (في مورمانسك) والتي تشمل مهامها مقاطعتي مورمانسك و أرخانجيلسك، وكذلك جمهورية كاريليا.


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