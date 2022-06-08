المعارضة اليابانية تقدم اقتراحا بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء

وقال كينتا إيزومي، الذي يرأس الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني، للصحفيين قبل تقديم الاقتراح إن حزبه لا يمكنه التغاضي عن فشل حكومة كيشيدا في حماية حياة المواطنين من تأثير ارتفاع الأسعار، بحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية، اليوم الأربعاء.



من جانبه .. قال تسويوشي تاكاجي، رئيس شؤون البرلمان في الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني الحاكم، إن الائتلاف الحاكم للحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو سيصوت ضد اقتراح حجب الثقة عن الحكومة "دون إثارة ضجة" لأنه "لا يوجد سبب واضح لحجب الثقة".



وأضاف تاكاجي، أن كيشيدا يملك خيار حل مجلس النواب استجابة للمقترح، مؤكدًا أن الائتلاف الحاكم سيصوت ضد اقتراح حجب الثقة عن هيرويوكي هوسودا.



وانتقد إيزومي، حكومة كيشيدا لأنه اتخذ فقط إجراءات ضد ارتفاع أسعار البنزين، ركزت على دعم تجار الجملة، في الميزانية التكميلية للعام المالي 2022، قائلا إن هذه الإجراءات "لن تحمي حياة المواطنين ولن تنعش الاقتصاد الياباني".



كما انتقد إيزومي الحكومة والبنك المركزي لعدم فهمهما لكيفية تأثر معيشة المواطنين بارتفاع الأسعار بعد أن أثار رئيس البنك المركزي هاروهيكو كورودا انتقادات مؤخرا لقوله "إن المستهلكين أصبحوا أكثر "تسامحا" مع ارتفاع الأسعار.



وتراجع كورودا عن تعليقاته بعد أن قدم اعتذارا نادرا أمس الثلاثاء، قائلا إنه لم يكن يعني أن المستهلكين يقبلون طواعية زيادة الأسعار.