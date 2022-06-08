الكرملين: ليس لدينا معلومات حول انضمام مولدوفا لرومانيا أو لـ"الناتو"

وكالات

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، أن بلاده ليس لديها معلومات مفصلة وكافية عن وجود خطط لدى مولدوفا للانضمام إلى رومانيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو".



وقال بيسكوف - في إحاطة صحفية اليوم الأربعاء ردا على سؤال بهذا الشأن - "نحن لا نملك معلومات مفصلة حول هذا الأمر".



وأضاف: "من ناحية أخرى، نحن نعلم جيدا أن في مولدوفا قوى معينة تؤيد استحواذ رومانيا على بلادهم"، مشيرا إلى أن حديث هذه القوى لا يدور عن تأسيس اتحاد بين البلدين بل انضمام مولدوفا إلى رومانيا.