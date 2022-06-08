القومية للأنفاق تنتهى من دراسات إنشاء الخط السادس للمترو من الخصوص للمعادى

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء عصام والى، رئيس الهيئة القومية للانفاق، أن تم الانتهاء تقريبا من الدراسات الخاصة ب الخط السادس للمترو ، وسيكون من الخصوص للمعادى، مشيرا إلى أن هذا الخط سيكون موازيا للخط الثانى للمترو، وذلك لتقليل الكثافات عليه، مشيرا إلى أن خطة الدولة تسير على 3 مستويات اولها ربط القاهرة الكبرى ببعضها وثانيا ربط القاهرة بالتجمعات السكنية الجديدة ثم ربط القاهرة بالمحافظات.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للانفاق، فى تصريحات صحفية، أن الكثافات المتزايدت جعلتنا نتجه لانشاء خطوط مترو متشعبة وكلها تتلاقى فى بعض المحطات، ومع خطوط المترو ال6 ستستوعب 9 مليون راكب يوميا، مشيرا الى ان المترو حاليا ينقل 2.5 مليون راكب يوميا، والقطار الواحد ينقل 1700 راكب.

وأشار والى، إلى أنه يتم اختيار مسارات خطوط المترو الجديدة بناء على كثافات المناطق سكنيا، ويتم وضع المسار بعد التشاور مع كل مؤسسات الدولة، ويتم وضع دراسات النقل لكل منطقة.