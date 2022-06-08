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القنصل العام المصرى فى ملبورن يزور مقر الأبرشية الأرثوذكسية بملبورن

الأربعاء، 08 يونيو 2022 08:18 م
القنصل العام المصرى فى ملبورن يزور مقر الأبرشية الأرثوذكسية بملبورن قنصل مصر في ملبورن يزور مقر الأبرشية الأرثوذكسية في ملبورن
كتب: أحمد جمعة

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قام القنصل العام ياسر محمود هاشم، القنصل العام المصري في ملبورن، بزيارة إلى كنيسة القديسة فيرينا والقديس بيشوي مقر الأبرشية الأرثوذكسية في ملبورن، حيث كان في استقباله نيافة القمص دانيال غبريال وكيل الأبراشية وكذا ممثلو الكنائس القبطية الأرثوذكسية في ملبورن.

واستمع القنصل العام لشرح مفصل عن تاريخ الكنيسة والمبنى، والذي افتتحه قداسة البابا تواضروس الثاني لدى زيارته لمدينة ملبورن في عام 2017، وذلك في إطار الزيارة الرعوية الأولى لقداسته إلى أستراليا.

وقد استعرض القمص غبريال الأنشطة الحالية والمستقبلية التي تقوم بها الكنيسة، وفي مقدمتها المؤتمر الدولي للأيقونات والمزمع عقده في شهر يوليو من العام القادم.


قنصل مصر في ملبورن

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القنصل المصرى في ملبورن


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