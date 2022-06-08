الصناعات الهندسية: الخردة طوق نجاه مصانع النحاس ووقف تصديرها قرار سليم

كتب عبد الحليم سالم

تعتمد مصانع النحاس ومصانع الحديد والصلب على الخردة بشكل أساسى فى الصناعة، وبالتالي فإن قرار وقف تصدير الخردة للخارج ساهم في انعاش تلك المصانع والارتقاء بها بشكل كبير مما ساهم فى تحسين مؤشراتها المالية.

أشار المهندس خالد الفقى عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية لـ"اليوم السابع" أن استمرار القرار بمنع تصدير الخردة قرار سليم ويصب في مصلحة الصناعة الوطنية، لافتا انه من المهم مراقبة الأسواق لمنع تداول أو إنتاج المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية المصرية وذلك بغرض حماية الصناعة الوطنية.

أوضح أن من أبرز تحديثات مصانع النحاس المصرية، ‏ندرة الخامات من نحاس وزنك وارتفاع أسعار الخامات عالميا، مما يؤثر بالسلب على استقرار السوق، بالإضافة إلى السوق الموازى غير المرخصة والمضاربة في الأسعار ؛مما يصعب المنافسة ، لافتا لأهمية صناعة النحاس ودورها الكبير في العديد من الصناعات مما يستوجب حماية مصانع النحاس والوقوف بجانبها، وتوفير الدعم المطلوب للنهوض بها، وهو ما طالبناه من لجنة الصناعة بمجلس النواب لحماية الصناعة الوطنية.